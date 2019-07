Le Crédit Mutuel donne le LA… au Cabaret Frappé

Programmation 100 % féminine pour un 4e soir placé sous le signe du voyage musical : la Belge Blu Samu (photo ci-dessus) déboule et s’impose en nouvelle prêtresse du hip-hop mêlé de soul, en digne descendante de Lauryn Hill. Elle fait doucement monter la pression - « entre hargne et tendresse » selon Pascale, visiblement conquise - et installe une ambiance de feu. Mayra Andrade charme de sa voix ronde et droite, avec sa pop sur rythmes chaloupés. Toute en élégance, elle vogue entre portugais et créole capverdien, et embarque le public grâce à son sourire ravageur et sa joie communicative. « C’est possible de tomber amoureuse en moins d’une heure ? » s’emporte Nora, 27 ans. C’est la fin de l’escapade avec Muthoni Drummer Queen. Le Cabaret Frappé jette ses dernières forces dans la bataille sur les rythmes R&B-dancehall de la Kényane, ses basses dévastatrices et ses paroles intensément féministes. C’est le cœur léger et la tête pleine de découvertes qu’on quitte Grenoble avec, déjà, la hâte de revenir pour l’édition 2020.