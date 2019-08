Le Crédit Mutuel donne le LA… au Cabaret Vert

Complet et diversifié, Cabaret Vert fait la part belle à tous les arts, articulés autour des artistes musicaux : il accueille les fervents défenseurs de la BD et des invités de marque – de Charlie Adlard de Walking Dead à Jean Bastide de Boule et Bill-, propose 30 heures de cinéma à l’IDéal sur le site du festival, et organise spectacles, jeux et installations loufoques… Tout pour respirer et s’évader un peu plus entre deux concerts.





Justement, côté programmation, le Cabaret Vert a réussi le tour de force de réunir les diamants bruts à peine polis, les espoirs francophones et les mastodontes confirmés. « Le but est que le festival soit accessible à plusieurs générations et que tout ce monde-là se rencontre, détaille Christian Allex, directeur artistique du Cabaret Vert. Que personne ne se sente rejeté. » D’abord, la déferlante belge qui conquiert la France a débarqué à Charleville-Mézières : Angèle a mérité son statut de nouvelle reine de la pop et a régné sur la grande scène Zanzibar dans son habit de lumière. Entre douceur toute en retenue, danses et explosivité, elle a conquis les cœurs de l’assistance et a fait danser ses milliers de fidèles.





Son rappeur de frère, Roméo Elvis, déroule ses albums au succès fulgurant au fil d’un live où son humour et ses textes ciselés sont portés par une énergie dévastatrice. En fin de concert, il fait monter sur scène l’ex-footballeur Djibril Cissé venu mixer sur la scène du Greenfloor… Mais aussi ses acolytes belges Caballero & Jeanjass, pour chanter leur « Bruxelles arrive ». Devant les deux rappeurs quelques heures plus tôt, Christiane et Marc, couple de quinquagénaires, avouait avoir « le sentiment de faire un peu tâche » avant de se laisser charmer « On accompagnait juste nos filles et finalement on adore ».