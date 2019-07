Le Crédit Mutuel donne le LA… au Festival Beauregard

Beauregard a décidé de rajeunir sa programmation, forcément, le festival se devait de faire venir l'un des groupes préférés de la jeunesse : Thérapie Taxi. Ils sont dans tous les bons coups et ils ont assurément soufflé un vent de folie sur le festival. Le groupe continue à mélanger les styles. Entre rock, rap et pop, les Parisiens réussissent avec brio à brouiller les pistes pour se faire une place parmi les valeurs sûres des festivals. "Ils savent comment mettre l'ambiance, avant chaque concert, ils balancent des titres que tout le monde peut chanter", nous dit Kevin. C'est vrai, avant d'entrer sur scène, "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion et "Wannabee" des Spice Girls résonnent à fond, repris par le public. Un public chauffé à blanc et acquis à la cause de Thérapie Taxi. Ce n'est pas Steven qui dira le contraire. Le jeune homme aux cheveux longs blonds peroxydés et à la veste jaune, a été remarqué par le groupe et invité à monter sur scène pour chanter les parties de Roméo Elvis sur "Hit Sale".