Le Crédit Mutuel donne le LA… au Festival de Poupet

Niché au milieu d’une vallée sur la commune de Saint-Malô-du-Bois, en Vendée, le Festival de Poupet a l’air d’une bulle hors du temps. « Les artistes aiment venir ici parce qu’ils sont dans un cadre intimiste et chaleureux, on est en pleine nature », nous dit Fabrice, un habitué du festival. Une impression confirmée par Thomas Maindron, l’organisateur, qui précise que le théâtre de verdure qui accueille les concerts « est un amphithéâtre dans lequel tout le monde voit bien, les premiers spectateurs sont à moins d’un mètre des artistes ». Et nous avons pu le constater, l’arène est au milieu de nulle part, la scène et la fosse entourées par des arbres. Un écrin, une faille spatio-temporelle. Cette impression de bulle hors du temps est renforcée par la programmation d’une grande richesse : « Il y a des jeunes des anciens, des gars du rap, du rock, il y en a pour tout le monde » explique Thomas Maindron, qui recevait le 9 juillet Joan Baez dans un ambiance très woodstock.





L’un des autres points forts du Festival de Poupet, c’est la liberté laissée aux artistes de faire de vrais concerts qui durent deux heures voire plus. « Chez nos confrères, ce n’est pas rare que les artistes jouent 50 minutes, 60 minutes pas plus parce que le timing est serré avec 4 à 5 artistes par soir, constate Thomas Maindron. A Poupet, on leur laisse la possibilité de jouer une heure et demi, deux heures, le record est encore détenu par Yannick Noah avec près de 4 h 30 de concert ». Le week-end dernier, deux pointures de la variété française, Marc Lavoine et Zazie, ont pu profiter de cette liberté, comme le feront Angèle, Scorpions, Feder ou encore Soprano d’ici la fin du festival.