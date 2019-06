Le Crédit Mutuel donne le LA - Zoom sur… le festival Papillons de Nuit

La tempête Miguel est passée. Le vendredi, le vent a soufflé fort sur une partie de la France et la Normandie n'y a pas échappé. Les Papillons de Nuit non plus. Mais tout est rentré dans l'ordre pour le deuxième jour du festival. Certes, le temps est branché en mode "shuffle", les éclaircies se battent en duel avec la pluie et les nuages. Mais cela ne semble pas gêner les festivaliers venus en masse. Avant qu'Eddy de Pretto monte sur scène, on les entend hurler "la pluie, la pluie, on t'******". Cela a marché, la pluie a filé.





Quelques minutes avant Eddy de Pretto, c'est le Prince Miiaou qui ouvrait les festivités. Affiche parfaite pour commencer une journée qui ne va faire que monter en puissance à mesure que le soleil s'incline. Le duo propose une musique rock parfois à la limite de l'expérimentale. Cinq albums à leur actif, pourtant le groupe n'est pas habitué aux grandes scènes. La chanteuse ne se prive pas pour leur dire et remercie infiniment le festival Papillons de Nuit pour cette opportunité. Elle sait aussi que ce concert est "le calme avant la tempête"... Pas Miguel donc, mais Eddy de Pretto. Il joue relativement tôt dans la journée. 18h15. Mais qu'importe, le public est largement présent. Il n'est plus seul sur scène, il est accompagné d'un batteur qui apporte encore plus de percutant à des textes déjà ciselés, crus et pleins de double sens. Des textes que les festivaliers connaissent par cœur. De "Kid" à "Beaulieu" en passant par "Random" ou "La Fête de trop".