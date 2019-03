"Le Crédit" : une pièce de théâtre comique

Le duo Daniel Russo et Didier Bénureau enflamment la scène du Théâtre de la Gaîté Montparnasse avec "Le Crédit". C'est l'histoire d'un banquier et de son client qui échangent pour l'obtention d'un prêt. Une pièce qui se veut à la fois drôle et instructive. Elle vous permettra de découvrir comment le client procède pour obtenir un crédit.



