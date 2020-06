Le Dalaï-Lama dévoile "Compassion", le single de son premier album

C'est un opus qui va faire parler de lui. Le Dalaï-Lama se lance dans la musique avec un album baptisé Inner World. Composé 11 titres mêlant musique, récitation de mantras sacrés et enseignements, il sera disponible le 6 juillet prochain, jour du 85e anniversaire du chef spirituel tibétain. Le premier titre, Compassion, est déjà disponible en ligne depuis mardi. Produit par Junelle Kunin, une de ses élèves originaire de Nouvelle-Zélande et son époux Abraham Kunin, cet album a nécessité cinq ans de travail.

"Le but même de ma vie est de servir le plus possible. La musique peut aider les gens d'une manière que je ne peux pas", a expliqué sur son site le Dalaï-Lama, qui estime que la musique est la meilleure façon de faire passer son message de paix. Les bénéfices des ventes de son album seront reversés à différents programmes d'éducation à travers le monde soutenus par Sa Sainteté.