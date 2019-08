Le dernier Tarantino, un conte à rebours

Cela fait quatre ans qu'on attendait Quentin Tarantino. Le réalisateur est revenu avec son neuvième opus intitulé Once Upon a Time in Hollywood". Les personnages principaux sont joués par Brad Pitt et par Leonardo DiCaprio. Tous deux tentent de poursuivre leur carrière dans une industrie de cinéma qu'ils ne reconnaissent plus. Le long-métrage sort en salles ce mercredi 14 août 2019.



