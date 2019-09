"Le Dindon" : Dany Boon et Guillaume Gallienne nous parlent du film

JT 20H - Les acteurs, Dany Boon et Guillaume Gallienne, sont venus ce dimanche sur le plateau du journal télévisé de 20H, pour présenter le film "Le Dindon" du réalisateur Jalil Lespert.

En salles le 25 septembre, "Le Dindon" est une adaptation d'un vaudeville de Georges Feydeau. La pièce date de la fin du XIXè siècle, mais le film se situe dans les années 60 avec des femmes plus libérées. Dany Boon et Guillaume Gallienne font partie du casting. Ils s'étaient déjà croisés dans des tournages, mais ils forment pour la première fois un vrai duo au cinéma.



