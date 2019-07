Le festival Festi Lumi de Bonifacio, la version corse de la fête des lumières

À l'occasion du festival Festi Lumi 2019, à Bonifacio, la citadelle s'est enflammée pour rendre hommage à la lumière, aux peintres et aux figures emblématiques de la Cité des falaises. Les ruelles et les places de la Haute Ville ont été décorées par 18 tableaux de lumières. Pour cette fête annuelle de lumière en Corse, plus de 6 000 personnes se rendent à Bonifacio pour s'offrir un voyage visuel inédit.



