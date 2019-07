Le film du "Roi Lion" débarque dans les salles de cinéma

En 1994, la première sortie du dessin animé "Le Roi Lion" avait fait rêvé des millions d'enfants. La version film sort ce 17 juillet 2019 dans les salles françaises. L'histoire de Simba reste fidèle à l'original. Et pour donner vie aux animaux, la production a parié sur des images de synthèse à couper le souffle. Comment les fans ont-ils réagi ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.