Le film "J'irai où tu iras" bientôt sur les écrans

JT 13H - Rendez-vous en salles obscures le 2 octobre 2019 pour voir le film "J'irai où tu iras". L'histoire de deux sœurs qui n'ont rien en commun.

Réalisé par Géraldine Nakache, "J'irai où tu iras" est un film qui raconte l'histoire de deux soeurs que tout oppose. Vali est chanteuse et Mina, thérapeute. Ayant décroché une audition à Paris pour devenir choriste de Céline Dion, Vali doit impérativement s'y rendre. Son père demande donc à Mina de l'emmener. Très fâchées l'une contre l'autre, les deux soeurs auront devant elles quatre heures de route pour crever l'abcès.



