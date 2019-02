Le Grand Bain, votre film français préféré de 2018

Après un très beau parcours dans les salles de cinéma, soldé par plus de 4 millions d’entrées, Le Grand Bain a brillé lors de la 26e cérémonie des Trophées du Film Français, l’hebdomadaire des professionnels de l’audiovisuel, qui se tenait mardi soir au Palais Brongniart à Paris. Le film réalisé par Gilles Lellouche a ravi deux trophées, celui du Duo Cinéma, remis par un jury de professionnels, récompensant la collaboration entre un réalisateur et un producteur, et surtout celui du Public TF1. Au cours d’un vote organisé sur LCI.fr tout au long du mois de janvier, Le Grand Bain est ressorti vainqueur avec 23,3% des voix. Parmi les 10 plus gros succès français de l’année 2018 qui étaient en compétition, Astérix – Le Secret de la potion magique a pris la deuxième place (15,1%) et Le Jeu, la troisième (14%).