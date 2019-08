Eva Longoria s'adresse en français aux spectateurs pour les convaincre d'aller voir "Dora et la cité perdue"

Alors, pourquoi un tel message enregistré spécifiquement pour le public français ? On pourrait se dire que c'est pour anticiper les mauvaises critiques qui, en fin de compte, sont moins catastrophiques que ce que laissaient présager les tweets publiés après la diffusion de la bande-annonce. "Dora et la cité perdue" bénéficie même d'une excellente note sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, avec 80% de satisfaction - quand "Le Roi Lion 2019" n'en a que 53%.





Sorti vendredi aux États-Unis, le film n'a pas résisté à la puissance de "Fast and Furious : Hobbs and Shaw" et ne s'est classé que quatrième avec 17 millions de dollars de recettes pour 49 millions de budget. Un succès dans l'Hexagone pourrait donc rebooster les caisses du studio. Et si cette vidéo n'était finalement qu'une manifestation de l'attachement particulier d'Eva Longoria à la France ? On va arrêter de chercher plus loin et plutôt se la repasser en boucle.