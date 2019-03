"Le jeu de la vérité", de retour au Théâtre du Gymnase

Pour la reprise de la pièce "Le jeu de la vérité", Mélanie Page et Vincent Lagaf remplacent Vanessa Demouy et Philippe Lellouche. Comme pour sa première édition en 2005, l'histoire tourne toujours autour de l'amitié et de l'amour. Révélations et questions indiscrètes sont au menu. Vous aurez l'occasion de la redécouvrir au Théâtre du Gymnase, à Paris, jusqu'au 27 avril 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.