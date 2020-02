VIDÉO - Le Kestuf' d'Anaïs Demoustier : "Je doute toujours beaucoup avec ce métier"

C'est la première fois qu'on la voit dans un rôle aussi dur. Anaïs Demoustier est à l'affiche le 12 février de "La Fille au bracelet", le film réalisé par son frère Stéphane. Emmené par Roschdy Zem et Chiara Mastroianni, le long-métrage nous plonge avec réalisme au cœur du procès de Lise (Mélissa Guers, épatante), une jeune fille accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Si ses parents sont convaincus de son innocence, l'avocate générale - incarnée par Anaïs Demoustier - est elle persuadée du contraire. Un personnage pas très aimable que la comédienne a pris plaisir à jouer. "J'ai eu beaucoup de rôles qui jouaient sur quelque chose de lumineux, de doux et de timide. Là, j'incarne une jeune femme dont la fonction est de porter l'accusation, ce qu'elle fait avec beaucoup de véhémence. (...) Je n'avais jamais joué ça, et j'ai découvert que c'était très agréable", s'amuse Anaïs Demoustier.

Haletant de bout en bout, "La Fille au bracelet" met le spectateur dans la peau d'un juré à la recherche d'une vérité qui semble constamment lui échapper. "Ce qui est passionnant avec ce film, c'est qu'il permet de vivre l'expérience d'un procès qui remet en question notre croyance sur l'intime conviction. (…) Quand il n'y a pas de preuves irréfutables, le doute persiste toujours", poursuit la comédienne qui admet avoir une passion pour les émissions télé comme "Faites entrer l'accusé". "Après je dors mal parce que j'ai peur que quelqu'un rentre chez moi et me tue !", admet-elle, avant de poursuivre : "Mais je trouve que les faits divers, c'est passionnant car ça raconte une sorte de sauvagerie animale chez l'homme. En plus, ça existe dans tous les milieux sociaux".