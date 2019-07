Le label Motown fête ses 60 ans à Arles

À l'occasion des Rencontres d'Arles, l'exposition Dancing in the Street se déroule à la fondation Manuel Rivera-Ortiz. Celle-ci est consacrée aux 60 ans du label de Motown. C'est un label américain, né en 1959 à Detroit, qui a révolutionné la musique afro-américaine soul. L'exposition parle aussi du lien entre la musique et la marche des Noirs vers les droits civiques.



