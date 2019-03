"Le Lac des Cygnes" envoûte la Seine musicale

Un des ballets les plus connus au monde, "Le Lac des Cygnes" est de retour. Les meilleurs danseurs des écoles de ballet russe raconteront l'histoire d'amour d'Odette et du jeune prince Siegfried à La Seine Musicale. Univers coloré, décors et costumes magnifiques, orchestre live... durant 2h45, l'institution de Saint-Petersbourg promet du grand spectacle. La danseuse soliste Irina Kolesnikova a été choisie pour incarner à la fois le cygne blanc et le cygne noir.



