Le Louvre atteint le record de dix millions de visiteurs

Cela dépasse les espérances, le Louvre atteint des sommets en terme de fréquentation. Un bond de 25 pourcents, grâce à la reprise du tourisme, mais pas seulement, le musée a su se réinventer. Le secret réside dans la fluidification de l’accès au musée, les aménagements et la vente de billets sur internet. Avec des expositions temporaires et l'ouverture du Louvre-Lens et du Louvre Abu Dhabi, l’établissement affiche sa volonté de dynamisme et sa soif de modernité.



