"Le meilleur reste à venir" : comment les réalisateurs du "Prénom" ont appris à rire de la maladie

Alexandre de La Patellière : Le socle de notre travail en commun, c’est de raconter des histoires. Les films et les pièces, on les a toujours écrits à deux. Après, ce sont les projets qui dictent la manière dont on travaille. Après "Le Prénom", il y a eu "Un illustre inconnu" , que Mathieu a réalisé et que j’ai produit. Mais c’était le film de Mathieu, il n’y avait pas de doute. Ensuite on a écrit "Papa ou maman" et sa suite, que Martin Bourboulon a réalisés. On se donne la liberté de s’adapter à chaque projet et celui-là, "Le meilleur reste à venir", a été conçu à quatre mains d’un bout à l’autre.

Inséparables depuis près de 20 ans, Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte ont longtemps écrit pour les autres avant de connaître un immense succès avec "Le Prénom", la pièce de théâtre qu’ils ont eux-mêmes adaptés au cinéma en 2012. Un carton en salles, avec plus de 3 millions d’entrées et cinq nominations aux César.

Vous vouliez passer du temps ensemble sur un plateau ?

Matthieu Delaporte : On est comme les couples qui fonctionnent sur la distance : il faut que chacun ait sa part de liberté ! Ce que je trouve super dans notre relation, c’est qu’on fait des choses ensemble quand on a des envies communes. Si demain Alex a envie d’écrire un bouquin, il me le fera lire et je lui donnerai mon avis. Ce qui est sympa c’est de faire tout ensemble, mais à des degrés divers.

Alexandre de La Patellière : Ce qui est vrai aussi, c’est que depuis près de 20 ans, on a un bureau, où on se retrouve tous les jours pour écrire, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins d’inspiration.

D’où vient l’idée de départ de ce nouveau film ?

Matthieu Delaporte : C’est partie de deux histoires personnelles. Avec "Le Prénom", on a vécu une aventure formidable, avec une pièce qui était pleine partout, qui a été jouée dans le monde entier, suivie du film qui a eu un immense succès. Mais dans le même temps on a vécu la maladie et le décès de notre amie Valérie Benguigui (l’interprète d’Elisabeth dans la pièce est décédée d’un cancer en septembre 2013 à l’âge de 52 ans – ndlr). Ça nous a bouleversés. D’un côté on avait ce dont on avait toujours rêvé, de l’autre on traversait un moment très douloureux qui nous a beaucoup interrogés sur la vie. Et on a eu envie d’écrire là-dessus.

Alexandre de La Patellière : Mais on voulait faire quelque chose de lumineux. Être du côté de la vie et pour ça on avait besoin d’un axe de comédie. On a commencé à faire des recherches et je me suis souvenu avoir lu un livre qui s’appelait "La Méthode Schopenhauer", de Irvin D. Yalom, et j’ai suggéré à Mathieu de s’y intéresser.

Matthieu Delaporte : C’est l’histoire d’un médecin qui se rend compte qu’il a un cancer incurable et il s’interroge sur le temps qui lui reste à vivre. Je commence à le lire, je le trouve formidable. Le seul truc, c’est qu’il y a une description très précise de son mélanome et je réalise que ça ressemble énormément à ce que j’ai sur la cuisse… Je suis allé voir un médecin qui loin de me rassurer, m’a envoyé faire des examens. Entre le moment des prélèvements et celui de la réponse, on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. A l’époque, je n’en ai parlé qu’à Alexandre.