Le "Moulin Rouge" fête ses 130 ans

JT 13H - Depuis 130 ans, le "Moulin rouge" a trouvé la recette d'une revue parisienne connue dans le monde entier.

Le 6 octobre 2019 se tiendra un spectacle féerique pour l'anniversaire du célèbre "Moulin Rouge". Des danseuses descendront exceptionnellement dans la rue pour les 130 ans de cette revue. Toutefois, chaque soir, un show se joue en salle avec 70 danseurs pour assurer un spectacle où le French cancan est mis à l'honneur. Par ailleurs, le "Moulin Rouge" est aussi synonyme de strass, de paillettes, de plumes et de costumes sur mesure.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.