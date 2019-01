Le nouveau film de Lisa Azuelos "Mon Bébé" doublement sacré à l'Alpe d'Huez : découvrez l'intégralité du palmarès

"C’est un film sur le temps qui passe, sur l’amour qu’on donne à nos enfants inconditionnellement pendant toutes ces années pour qu’ils s’envolent (...). On ne parle jamais de ça et j’étais très heureuse que Lisa me le propose. C’est un moment qu’on n’appréhende pas tant que ça et quand il arrive, c’est une page qui se tourne", avait expliqué à LCI Sandrine Kiberlain, repartie avec le prix d'interprétation féminine.