Le Paname Art Café : le laboratoire du rire

Un lieu unique en France où se produisent à la fois les stars et les jeunes talents de l'humour. Depuis dix ans, le Paname Art Café est un lieu entièrement consacré au stand-up, ce genre comique popularisé par Jamel Debbouze. Inspiré des café-théâtres new-yorkais, l'endroit fait aussi office de restaurant et de bar.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.