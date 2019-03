Le Parc zoologique de Paris fête ses 5 ans : demandez le programme !

Cinq espèces feront leur apparition au Parc zoologique de Paris d’ici décembre, une à chaque période de vacances scolaires. Les otaries à fourrure australe venues d’Amérique du Sud - une première en France - ont pris leurs quartiers en février. Elles seront suivies à Pâques par les coatis roux, un petit mammifère originaire d’Amazonie. Les suricates débarqueront ensuite en juillet et le requin-bambou en décembre. On est plus qu’intrigué par l’arrivée pour la Toussaint du blob, un organisme unicellulaire qui n’a encore jamais été présenté dans un parc zoologique.