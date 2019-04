Le plancton comme vous ne l'avez jamais vu au Muséum d'histoire naturelle

Infiniment petit, beau, utile, le plancton est exposé au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, à 360° et grossi des millions de fois. Sans ces milliards de micro-organismes marins, la vie sur terre serait quasi impossible. Ils produisent à eux seuls la moitié de l'oxygène terrestre et absorbent le quart du gaz carbonique de notre atmosphère. Un milieu sous-marin fascinant, vital, mais de plus en plus menacé.



