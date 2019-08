Le reboot de "Maman j’ai raté l’avion" met Twitter en colère

"Ça ne sera rien d’autre qu’un vulgaire truc low-cost", "la nostalgie tue la créativité", "aucun remake ne surpassera l’original"... La rumeur circulait depuis quelques temps, elle est désormais confirmée : Disney a annoncé les reboots de plusieurs de ses films cultes : "Maman j’ai raté l’avion" ("Home Alone" pour les Américains), "La Nuit au musée", "13 à la Douzaine" et "Journal d’un dégonflé".

C’est le président de la Walt Disney Company qui l’a annoncé en personne, à l’occasion de la présentation du bilan trimestriel du groupe. Et l’enjeu est de taille : Disney mise beaucoup sur sa plateforme de streaming qui sera lancée outre-Atlantique fin novembre, et qui entend bien concurrencer Netflix et Amazon Prime.