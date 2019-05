Le retour d'"Avatar" reporté, trois nouveaux films "Star Wars" et des Marvel à gogo : Disney dévoile ses plans pharaoniques

La saga "Star Wars" se poursuivra également avec trois nouveaux films "qui sortiront le week-end précédent Noël tous les deux ans à compter de 2022". On sait déjà que deux nouvelles trilogies séparées sont en projet, l'une par les concepteurs de la série "Game of Thrones" et l'autre par Rian Johnson, qui avait réalisé l'épisode 8 "Les Derniers Jedi". Mais Disney reste pour l'instant muet sur l'intrigue des films annoncés. On attend donc beaucoup de la D23 Expo, l’événement annuel de Disney qui se tient fin août en Californie et qui devrait nous sortir de la brume en mettant du concret à cette liste de films sans nom mais avec une date de sortie.