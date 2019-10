Le retour du disque vinyle

JT 13H - Les bons vieux disques vinyles sont en train de renaître. Leurs ventes ont bondi de 13% en un an.

Avec l'avènement des CD et de la musique en ligne, beaucoup de gens ont prédit la fin des vinyles. Mais au bout du conte, ces bons vieux disques n'ont pas disparu. On peut même dire qu'ils sont en train de renaître. En 2019, et pour la première fois depuis 30 ans, les ventes mondiales de vinyles ont dépassé celles des CD.



