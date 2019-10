Le retour pop de Julie Zenatti

L'INSTANT CULTURE - Julie Zenatti, l'interprète de Fleur-de-Lys dans la comédie musicale "Notre-Dame de Paris", est de retour avec un style plus pop.

Il y a 22 ans, Julie Zenatti a fait son apparition sur la scène. À cette époque, l'artiste a interprété Fleur-de-Lys dans la comédie musicale "Notre-Dame de Paris". Elle est surtout connue pour sa voix exceptionnelle couvrant quatre octaves, sa douceur et sa fragilité. Mais avec son titre intitulé "Tout est plus pop", elle a changé de style. Julie Zenatti a remis de la couleur et de la fraîcheur dans le monde de la musique, en s'inspirant notamment de France Gall. La sortie de son album est prévue au printemps prochain.



