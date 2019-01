Le rêve éveillé de Bigflo et Oli !

Un an et demi après le carton de "La vraie vie", les deux frères toulousains Bigflo et Oli sont de retour avec un troisième album intitulé "La vie de rêve". Un disque qui raconte plein d'histoires à découvrir absolument. Chacun des quinze titres qui composent l'album nous raconte une histoire. Des chansons justes et pleines d'émotions. Les deux rappeurs ont également collaboré avec de nombreux artistes. Sur leur morceau "C'est que du rap", par exemple, ils sont en duo avec Soprano et Black M. On y retrouvera également "Demain", en duo avec Petit Biscuit. Bigflo et Oli sont venus sur notre plateau pour en parler.