"Le Roi Lion" : roi des records

La nouvelle version en images de synthèse du "Roi Lion" est un des gros succès de l'année. Depuis sa sortie, elle pulvérise tous les records et devient le film d'animation le plus rentable de tous les temps avec plus d'un milliard de recettes au box-office mondial. Alors que quelques modifications ont été apportées dans ce remake de Jon Favreau, deux camps s'affrontent pour donner leurs avis sur le film. D'un côté, le public bluffé par la qualité des images et de l'autre ceux qui sont outrés par un trop-plein d'effets spéciaux. Ces derniers disent avoir l'impression de regarder un documentaire animalier. A quoi ressemblerait le film si les héros étaient plus fidèles à leur apparence d'origine ?



