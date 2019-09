Le roman inédit (et inachevé) de Françoise Sagan n'emballe pas les critiques

BONJOUR TRISTESSE - Un livre inédit de Françoise Sagan, "Les quatre coins du cœur", est sorti ce jeudi chez Plon. En partie retouché par son fils, il déçoit dans le milieu littéraire.

"Privé de certains mots, parfois même de passages entiers". C'est dans cet état que le fils unique de la romancière au style désinvolte et sarcastique a retrouvé le manuscrit en deux volumes de sa mère. Denis Westhoff a décidé de lui donner une seconde jeunesse en y mettant sa touche au-delà de la préface. Il raconte à l'AFP avoir ajouté "les corrections qui (lui) semblaient nécessaires en prenant soin de ne pas toucher au style, ni au ton du roman". La nécessité d'une retouche était évidente à ses yeux car le texte, "dactylographié, avait été tellement photocopié que le contour des lettres n'était plus tout à fait net" précise-t-il.

"Le texte m’avait confondu par son écriture violemment saganesque, son caractère parfois impudent, sa tonalité si baroque et le rocambolesque de certaines péripéties", décrit le fils Sagan. Pour certaines critiques littéraires, si "la patte Sagan" est intrinsèque à ce manuscrit oublié, il apparaît suranné sur certains aspects.

Notamment à cause de ses personnages un brin archaïques comme cette femme, Marie-Laure, "sophistiquée et sans culture", qui ne supporte plus son riche mari amoindri physiquement après un dramatique accident de voiture, et sa mère Fanny, veuve éplorée très sensible au charme de son gendre...