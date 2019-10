Le Salon International du Patrimoine Culturel débute ce 24 octobre

JT 13H - Le Carrousel du Louvre accueille jusqu'à dimanche le Salon International du Patrimoine Culturel.

Le Salon International du Patrimoine Culturel regroupe toutes les associations qui se battent pour défendre le patrimoine. C'est également l'occasion pour 330 artisans de montrer leur savoir-faire. Ce salon commence ce 24 octobre 2019 au Carrousel du Louvre et fermera dans trois jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.