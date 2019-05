Le tamure, un trésor de la Polynésie française qui a conquis le monde entier

Le tamure, une danse tahitienne, attire de plus en plus les jeunes femmes de tous horizons. Si elles étaient une centaine au tout début, elles sont aujourd'hui mille danseuses en France métropolitaine. Le "Heiva I Paris", le plus grand concours de danse tahitienne s'invite au Casino de Paris. Plus de 200 participants venant de seize pays y participeront. Un spectacle exotique qui fera rêver et voyager plus d'un.



