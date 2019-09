Lequel de ces trois films tentera de représenter la France aux Oscars ? Réponse vendredi

CINÉMA - Le CNC a déclaré ouverte la course tricolore aux Oscars en dévoilant en début de semaine les trois films en lice pour représenter la France dans la catégorie du meilleur film étranger : "Les Misérables" de Ladj Ly, "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma et "Proxima" d'Alice Winocour. L'un d'eux brillera-t-il parmi les étoiles d'Hollywood le 9 février prochain ?

"Les Misérables" de Ladj Ly, "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma et "Proxima" d'Alice Winocour ont tiré leur épingle du jeu lors cette première manche. L'heureux élu sera connu ce vendredi 20 septembre. Restera encore à séduire l'Académie des Oscars pour qu'elle l'intègre à sa liste finale.

Ce lundi 16 septembre 2019, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a annoncé les trois films présélectionnés pour porter les couleurs de la France dans la catégorie du Meilleur film international aux Oscars 2020. Composée de producteurs, réalisateurs ou encore d’exportateurs, la commission de sélection a désigné trois œuvres représentatives de la diversité du cinéma français, pour tenter de ramener la statuette dorée à la maison pour la dixième fois. Un trophée qui nous échappe depuis longtemps : la dernière fois que la France a remporté ce prix prestigieux, c'était en 1993 avec "Indochine".

En salles le 20 novembre prochain, "Les Misérables", du réalisateur Ladj Ly, fait figure de challenger social en se penchant sur une bavure policière dans une banlieue plombée par la misère et l’inaction de l’Etat. Après "La Haine" de Mathieu Kassovitz, le premier film du membre du collectif Kourtrajmé dessine le visage d'une cité porteuse d'espoir malgré l'adversité. Largement récompensé au dernier Festival de Cannes, avec 5 prix dont celui du Jury, le film pourrait plaire au jury américain sensible aux causes sociétales.