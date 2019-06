Les bons plans pour la Fête de la musique

Chaque année le 21 juin, nous célébrons la musique. A l'occasion de la 38ème édition de la Fête de la musique, de nombreux concerts s'organisent un peu partout dans le pays. A l'Elysée, la programmation sera 100% féminine avec notamment la participation du duo Brigitte. Pour les amateurs de musique classique, l'Orchestre de Paris propose un concert symphonique à la pyramide du Louvre. A Toulouse, sur la place du Capitole, on pourra assister à un grand concert gratuit avec Madame, Monsieur, Skip the use, Joyce Jonathan, Elisa Tovati et bien d'autres artistes. Découvrez en images d'autres bons plans.



