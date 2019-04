Les Chœurs de l'Armée rouge en concert dans l'Hexagone

Les Chœurs de l'Armée rouge sont l'une des chorales les plus célèbres au monde. Cette année 2019, ils fêtent leurs 90 ans. Pour ce jubilé, les chœurs entament une tournée mondiale en passant par l'Hexagone ce mois d'avril 2019. Enfilant des uniformes traditionnels, les chanteurs sont tous des soldats.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.