Les comédies musicales au musée

On s'attend souvent à voir les comédies musicales dans des salles de spectacle. Mais dans le Centre National du Costume de Scène de Moulins dans l'Allier, l'exposition leur est dédiée. Les grandes comédies les plus mythiques, à savoir "My fair lady", "Singin' in the Rain" ou encore "Le Fantôme de l'Opéra" se sont déroulées dans le musée. Les mises en scène sont sublimes et il faut savoir que ce sont les vrais costumes, ceux qui sont montés sur les scènes de Broadway à New York, à Londres ou à Paris qui sont utilisés. N'oublions pas que le centre est mondialement connu et très envié de par sa collection unique de costume de scène, comme son nom l'indique.