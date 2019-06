Les Compagnons de la Tourlandry fêtent les 60 ans du groupe

Les membres des Compagnons de la Tourlandry ont chacun leur vie et leur métier au quotidien, mais sur scène, la musique les réunit. Reprenant des tubes des Compagnons de la chanson, le groupe remplit de nombreuses salles. Avec plus de 1 000 concerts à son compte, il a même parfois partagé la scène avec de grands noms de la chanson française tels que Charles Aznavour, Annie Cordy ou encore Michel Delpech. Si leurs concerts sont gratuits, la vente de leurs livres et de leurs disques, elle, couvre leurs frais.



