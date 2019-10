Les créateurs de "Game of Thrones" quittent le vaisseau de la prochaine trilogie "Star Wars"

Leur arrivée dans la galaxie très très lointaine bien connue du public avait été officialisée l'an dernier, laissant présager une association explosive entre l'une des franchises de science-fiction les plus populaires de l'histoire et les esprits derrière la série qui a révolutionné le petit écran ces dix dernières années. Mais les créateurs de "Game of Thrones" ont finalement fait marche arrière.

David Benioff et D.B. Weiss ont annoncé, mardi 28 octobre, qu'ils quittaient le projet de la nouvelle trilogie "Star Wars" qu'ils devaient lancer en 2022. "On aime 'Star Wars'. Quand George Lucas l'a construit, il nous a aussi construits. Avoir pu parler de 'Star Wars' avec lui et l'équipe actuelle a été une expérience inoubliable et nous serons toujours redevables à la saga qui a tout changé", écrit le duo dans un communiqué publié en exclusivité par Deadline.