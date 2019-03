Les Innocents de retour avec un sixième album !

Du haut de leur trente ans de carrière, Les Innocents ont à leur actif quatre Victoires de la musique et de nombreux tubes. Ils viennent de sortir leur sixième album "Six et demi" composé de dix titres à la fois solaires et printaniers. Le groupe mythique français est actuellement formé par Jean-Philippe Nataf et Jean-Christophe Urbain. Quel est le secret de sa longévité ?



