"Une des choses les plus laides que j'ai vues" : les internautes sortent les griffes face aux premières images de "Cats"

À Broadway, c'est une institution. Une valeur sûre qui s'est exportée dans plus de 300 villes dans le monde et a été adaptée en 15 langues dont le français. Alors pourquoi pas en faire un film ? La question qui se pose après avoir vu les premières images de l'adaptation de la comédie musicale culte "Cats", c'est surtout "pourquoi ?". Créée en 1981 par le brillant Andrew Lloyd Webber, "Cats" met en scène - comme son titre l'indique - des chats.





On y suit les Jellicle Cats lors de leur grand bal annuel lors duquel leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie. Une réinterprétation du mythe des chats et de leurs sept vies qui met en musique le recueil de poèmes Old Possum's Book of Practical Cats de l’écrivain Thomas Stearns Eliot. "Pour les fêtes de fin d'année, vous allez croire", nous promet la bande-annonce du long-métrage réalisé par Tom Hooper ("Le Discours d'un roi", "Les Misérables"), dévoilée jeudi 18 juillet.