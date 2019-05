"Les Invisibles" en DVD : (re)découvrez la comédie sociale surprise de l'année

"J’ai eu envie de faire un film solaire et porteur d’espoir dont le cœur serait le groupe, la cohésion et l’entraide face à l’adversité". Avec plus de 1,3 million d’entrées dans les salles, Louis-Julien Petit a remporté son pari : toucher le cœur du public avec un sujet qui, au premier abord, pourrait sembler plombant. Le long-métrage, après avoir réalisé plus de 45.000 entrées le jour de sa sortie, le 9 janvier 2019, avait séduit plus de 380.000 spectateurs dès la fin de la première semaine. Boosté par le bouche à oreille, il a rapidement conquis le public, heureux de voir un film qui donne la pêche malgré la dureté de son sujet.





Emmené par Corine Masiero (l’héroïne de la série "Capitaine Marleau" qui a elle aussi connu la rue), Noémie Lvovsky, Audrey Lamyet Déborah Lukumuena, "Les Invisibles" est surtout porté par l'énergie de véritables SDF qui font leurs premiers pas devant la caméra et insufflent au film une dose supplémentaire de sincérité et d'humanité. Film solidaire jusqu'au bout, pour chaque DVD acheté, 1 euro sera reversé au SAMU Social.





> "Les Invisibles", de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena. En DVD et Blu Ray le 15 mai chez Ad Vitam.