Les Journées des plantes réunissent les talents du jardin au château de Jossigny

JT 13H - L'automne est la saison idéale pour planter. À Jossigny, en Seine-et-Marne, une foire aux plantes a été organisée pour l'occasion.

La foire aux plantes est le rendez-vous incontournable des pépiniéristes, des producteurs et des jardiniers. Avec l'automne, les plantes se sont parées de leurs plus belles couleurs. À l'occasion de la Sainte-Fleur au château de Jossigny, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les jardins. Auprès des 70 exposants présents, les jardiniers amateurs et les plus aguerris ont pu bénéficier de bons conseils. Près de 3 500 visiteurs ont participé à cette fête des jardins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.