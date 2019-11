"Les Misérables" de Ladj Ly : le film le plus puissant sur la banlieue depuis "La Haine"

C’est bien le phénomène annoncé. Présenté en mai dernier au Festival, "Les Misérables" y avait remporté le prix du jury, une récompense amplement méritée pour son auteur, le prodige Ladj Ly. Membre du collectif de vidéaste Kourtrajmé, cet enfant de la Seine-Saint-Denis vit avec la caméra vissée au poing depuis qu’il a filmé, en 2005, les émeutes qui ont secoué les banlieues françaises. Trois ans plus tard, c’est à Montfermeil, où il a grandi, qu’il immortalisait une bavure policière à l’origine d’un court-métrage dont le film en salles ce mercredi est la version à la fois plus ambitieuse, percutante et engagée.

Après une séquence d’ouverture au cours de laquelle le jeune Issa et ses camarades viennent célébrer à Paris la victoire des Bleus à la Coupe du monde en Russie, Ladj Ly embarque le spectateur entre les tours austères de la cité des Bosquets. On découvre Stéphane (Damien Bonnard), un flic qui a quitté Cherbourg pour se rapprocher de la mère de son fils. Il va devoir faire équipe avec Chris (Alexis Manenti) et Gwada (Djebril Dider Zonga), un duo qui compose avec les dealers, les Frères musulmans et les gitans pour obtenir la paix sociale, à défaut de faire respecter la loi.