Les nouveaux "Men in Black" débarquent

Après des années d'absence, les hommes en costard noir sont de retour. Dans "Men in Black: International", Will Smith et Tommy Lee Jones ont été remplacés par Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Ce nouveau long métrage s'inscrit dans la continuité de la saga science-fiction emmenée par les anciens acteurs. Ce quatrième volet est à découvrir dans les salles françaises à partir de ce mercredi.



