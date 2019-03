"Les oubliés", le nouvel album de Gauvain Sers

Le chanteur Gauvain Sers sort son second album intitulé "Les oubliés". En deux ans de carrière, il a su conquérir la France avec sa simplicité, sa plume et sa mélodie. Son premier album a même été certifié disque de platine. Pour son nouvel opus composé de quatorze titres, chaque chanson nous raconte une histoire et nous transporte dans un autre univers. Découvrez quelques extraits en images.



