Les playmobils débarquent au cinéma

Après avoir parcouru plus de 40 ans, les jouets en plastique entrent dans le monde du cinéma. Le film "Playmobil" sort en salles ce 7 août 2019. Il raconte l'histoire de Marla, qui compte retrouver son frère Charlie, plongé dans le monde féerique des playmobils. Plusieurs personnages interviennent et plusieurs univers s'entrechoquent. Ces jouets devenus stars du grand écran ont le casting des acteurs tels que Franck Dubosk, Kad Merad, Jenifer Bartoli et Jérôme Commandeur. Le réalisateur, Lino DiSalvo a ciblé cette fois les plus jeunes.



Ce mercredi 7 août 2019, Jade Partouche, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle de la sortie du film "Playmobil". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 07/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.