Les pyroconcerts de Talloires, un spectacle magique

Depuis 25 ans, les pyroconcerts de Talloires émerveillent le public. Le spectacle allie musique, effets pyrotechniques et lasers. Un agencement qui se fait sans fil conducteur. Le maître artificier joue avec les musiciens et envoie les effets en fonction de la musique. Ce spectacle entre ciel et lac éveille tous les sens.



