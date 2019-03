Les Rencontres de la Photo d'Arles fêtent leur demi-siècle

C'est LE grand rendez-vous de la photo, ayant prodigieusement métamorphosé la capitale camarguaise. Les Rencontres de la photographie d'Arles (anciennement nommées Rencontres internationales de la photographie d'Arles) attirent depuis maintenant cinquante ans les férus d'image, les photographes célèbres, les élus, les patrons et autres mécènes prêts à soutenir les artistes. Un événement culturel majeur conviant des commissaires d'exposition de renom (Christian Lacroix, Martin Parr, Raymond Depardon ou encore Nan Goldin) et soutenant que la photo reste l’un des meilleurs médias pour évoquer l’état du monde et de nos sociétés.





L'affiche de cette nouvelle édition, qui se tiendra du 1er juillet au 22 septembre, vient d'être dévoilée :